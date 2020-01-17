В ЕС хотят временно запретить технологию распознавания лиц

В ЕС опасаются, что собранную информацию могут использовать для слежения за европейцами

Еврокомиссия предлагает пять общих вариантов возможного регулирования технологии распознавания лиц: добровольная маркировка - компании, которые планируют использовать технологию распознавания лиц, добровольно заявляют о соблюдении определенных правил, после чего ЕС присваивает им специальную "марку" доверия;

секторальные требования для государственного управления и распознавания лиц - это направление касается сугубо использования технологии распознавания лиц в госструктурах, где предлагается адаптировать соответствующие положения Регламента об общей защите данных ЕС (2018);

введение законодательных ограничений только для тех случаев использования искусственного интеллекта, которые связаны с высоким уровнем риска - здравоохранение, транспорт, правоохранительная деятельность, судебная деятельность и тому подобное;

вопросы безопасности и ответственности - то есть защита прав людей вследствие кибератак, угроз персональным данным и т.д.;

управление - обязательства ввести на уровне ЕС эффективную систему внедрения принятых решений. Отметим, технология распознавания лица (FaceID) широко распространена в смартфонах американской компании Apple. Напомним, в октябре американская компания Google в Нью-Йорке представила фирменные смартфоны Pixel нового поколения, которые обладают похожей технологией.