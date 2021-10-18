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В ЕС готовятся вакцинировать от COVID детей 5-11 лет: регулятор изучает заявку Pfizer

Автор: Дмитрий Кузнецов

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) приступило к изучению заявки компании Pfizer/BioNTech на использование ее вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Сообщается, что решение будет принято в течение нескольких месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз ЕМА.

"EMA приступило к оценке заявки на использование вакцины BioNTech/Pfizer против COVID-19, Comirnaty, среди детей в возрасте от 5 до 11 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комитет агентства по лекарствам для человека изучит данные о вакцине, включая результаты продолжающегося клинического исследования с участием детей в возрасте 5-11 лет. На основании сделанных выводов будет принято решение о рекомендации о ее использования.

О решении EMA сообщит, как ожидается, в течение двух месяцев, если для его принятия не потребуется дополнительная информация.

Напомним, Pfizer и BioNTech 15 октября запросили лицензию на вакцинацию против коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет.

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