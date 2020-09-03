ЕС готовит совместное заявление из-за отравления Навального, - журналист

Европейский союз готовит совместное заявление 27 стран-членов после того, как правительство Германии подтвердило информацию, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили "Новичком". Заявление появится сегодня в течение дня.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в своем Twitter.

"Германия сегодня утром проинформировала послов ЕС в отношении Навального. Сейчас главное - посмотреть на реакцию России", - написал Джозвяк.

Напомним, Навальный впал в кому 20 августа. Российские врачи заявили, что рабочий диагноз - нарушение обмена веществ. Через два дня после госпитализации по инициативе семьи оппозиционера перевели в клинику "Шарите" в Берлине.

Добавим, заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент прокомментировал заявление правительства Германии о доказательстве отравления Навального.

Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против России в связи с отравлением российского оппозиционера.

Кроме того, накануне Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что за отравлением Навального стоит российская власть.