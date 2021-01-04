ЕС готов помочь компаниям расширить производство COVID-вакцин

Европейский союз готов помочь фармацевтическим компаниям расширить производство вакцины против коронавируса. В ЕС хотят устранить задержку в предоставлении препаратов, которая происходит из-за нехватки производственных мощностей.

Об этом сообщает Euractiv.

"На данный момент узким местом является не объем заказов, а всемирная нехватка производственных мощностей", - сказала комиссар здравоохранения Стелла Кириакидес.

По ее словам, Брюссель уже выделил 100 миллионов евро немецкой фирме BioNTech, которая совместно с американским гигантом Pfizer разработала вакцину, чтобы помочь в наращивании производственных мощностей.

"Мы давно ведем переговоры о дополнительных дозах вакцины от BioNTech и снова готовы помочь в расширении производственных мощностей. Другие производители, с которыми у нас есть контракты, находятся на грани утверждения своих вакцин в ЕС", - сказала Кириакидес.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в стране вряд ли будут использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" из-за ее ограниченные производственные мощности.

Также РБК-Украина писало, что 31 декабря Всемирная организация здравоохранения одобрила использование вакцины от коронавируса, которую разработали в компании Pfizer и BioNTech. Это первая COVID-вакцина, которую одобрила ВОЗ.