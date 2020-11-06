ЕС допускает ограниченную закупку Венгрией российской вакцины от COVID-19

Европейская комиссия допускает, что Венгрия может закупить ограниченную партию российской вакцины от COVID-19 без европейского сертификата. На такие меры Будапешт может пойти в исключительном случае.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.

По его словам, Венгрия, согласно нормам ЕС, может закупить такую вакцину при чрезвычайной ситуации.

"Есть ограниченные исключения, которые разрешают странам-участницам временно использовать несертифицированные на европейском рынке медикаменты в экстренных ситуациях", - отметил де Кеерсмакер.

Он также добавил, что в таком случае закупка вакцины и ее использование будет под полной юридической ответственностью Венгрии.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия готова купить российскую вакцину от COVID-19, но Брюссель пригрозил ей мерами. На сегодня в России продолжается вакцинация людей препаратом "Спутник V", который еще не прошел третью стадию клинических исследований.

Также ранее стало известно, что Израиль начал испытания вакцины от COVID-19 на людях.