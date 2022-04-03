ЕС должен обсудить запрет импорта газа России, - Минобороны Германии

По словам министра, ЕС должен дать ответ после военных преступлений России под Киевом.

"Должен быть ответ. Такие преступления не должны оставаться без ответа", - заявила Ламбрехт.

Министр иностранных дел Анналена Бербок, со своей стороны, призвала усилить санкции против России, однако не упоминала энергетический сектор.

"Те, кто несет ответственность за эти военные преступления, должны быть привлечены к ответственности. Мы усилим санкции против России и еще больше будем помогать Украине в защите", - сказала Бербок.