ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ЕС не будет запрещать экспорт вакцин от коронавируса со своей территории

Автор: Роман Тверденко

Европейский союз создает только механизм мониторинга экспорта вакцин от коронавируса, произведенных на территории объединения. И не планирует блокировать их вывоз.

Самые читаемые новости

Об этом заявила заместитель председателя Еврокомиссии Дубравка Шуица, сообщает ANSA.

Она отметила, что создание механизма предназначено для понимания кто и куда отправляет вакцины из Евросоюза.

"Никто экспорт блокировать не будет. Мы хотим внести ясность касательно процесса, чтобы понимать, кто, куда и какие вакцины поставляет из ЕС. Не будет запретов, хотим просто полной прозрачности со стороны производителей вакцины", - сказала Шуица.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия обязала производителей вакцин на территории Евросоюза отчитываться о поставках препаратов в третьи страны. Незадолго до этого AstraZeneca и Pfizer сообщили о срывах поставок в первом квартале 2021 года.

Из-за этого возникла обеспокоенность в Великобритании. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что не хочет видеть ограничений со стороны ЕС.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вакцина от коронавируса