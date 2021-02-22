В ЕС анонсировали новые санкции против России в преддверии встречи по Навальному

Европейский союз, судя по всему, введет новые санкции в отношении России в связи с делом оппозиционного политика Алексея Навального. Брюссель не потерпит нарушения прав человека и не намерен успокаиваться по этому вопросу.
Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью, передает DW.
Его слова прозвучали в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, участники которой обсудят дальнейшие действия в отношении Москвы.
Новые штрафные меры должны быть юридически неоспоримыми, считает Ассельборн. При этом люксембургский министр допускает, что санкции не произведут должного эффекта на Москву. Он допустил, что низшая точка в отношениях ЕС и России еще не достигнута.
Напомним, министры иностранных дел Европейского союза сегодня обсудят отказ России выполнять решение ЕСПЧ по российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Они готовят ответ.
Кроме того, российскому оппозиционеру Алексею Навальному вынесли приговор по еще одному делу.