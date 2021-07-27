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В ЕС 70% взрослого населения получили первую дозу COVID-вакцины

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Брюссель, Вторник 27 июля 2021 12:41
В ЕС 70% взрослого населения получили первую дозу COVID-вакцины Фото: в ЕС 70% взрослого населения получили первую дозу COVID-вакцины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 27 июля в Европейской комиссии заявили об успехе к достижению своей цели - полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения к концу лета. Данный процент взрослых уже получил как минимум первую дозу вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам, еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидес, Европейский Союз достиг важной цели - 70% взрослых получили первую дозу вакцины и 57% полностью иммунизированы.

Она отметила, что данная статистика свидетельствует о том, что к концу лета ЕС достигнет своей цели.

Указано, что вакцинальная компания в ЕС началась медленно по сравнению с такими странами, как Великобритания и США, из-за задержек с поставками доз вакцины, в частности, от AstraZeneca.

Однако после резкого увеличения поставок со второго квартала, особенно вакцины Pfizer, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС теперь входит в число мировых лидеров.

"Процесс наверстывания был очень успешным, но мы должны продолжать прилагать усилия...вариант "Дельта" очень опасен. Поэтому я призываю всех, у кого есть возможность, пройти вакцинацию,- сказала она.

Напомним, ранее в Европейской комиссии заявили, что ЕС закупил достаточно доз вакцины от коронавируса, чтобы вакцинировать 70% взрослого населения.

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