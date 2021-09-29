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ЕС может 4 октября может одобрить третью прививку вакциной Pfizer, - Reuters

Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 4 октября, регулятор ЕС по лекарственным средствам примет решение об одобрении бустерной прививке вакциной компании Pfizer. Однако агентство вряд ли даст точные указания о том, кто должен ее получать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Если Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) поддержит вакцину, то блок присоединится к Соединенным Штатам, Великобритании и Израилю, которые уже получили зеленый свет на применение бустеров, хотя среди ученых нет единого мнения об их необходимости.

"4 октября EMA представит заключение о необходимости использования бустеров Pfizer для населения", - сказал глава EMA Эмер Кук законодателям ЕС на внутреннем совещании во вторник, согласно протоколу обсуждения, попавшему в распоряжение Reuters.

EMA публично заявляло, что примет решение по бустеру Pfizer в начале октября, но никогда не называло точной даты.

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