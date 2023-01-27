В Єрусалимі сталася стрілянина поблизу синагоги, є загиблі

Сьогодні, 27 січня, в Єрусалимі поблизу синагоги чоловік почав стріляти в натовп, внаслідок інциденту семеро людей загинуло.

В мережі з'явились відео, які були зняті під час стрілянини.

Фото: поліція опублікувала фото зброї, використаної терористами під час нападу на синагогу в Єрусалимі (twitter.com manniefabian)

За даними видання, людей були вбиті та щонайменше десятеро отримали поранення в результаті теракту.

Нагадаємо, 23 січня в США неподалік від Сан-Франциско знову сталася масова стрілянина, в результаті чого загинуло 7 людей.

В той же день троє людей розпочали стрілянину в школі для малозабезпечених дітей в американському місті Де-Мойн, штат Айова, тоді двоє учнів зазнали смертельних поранень.

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