Ерогенні зони: як вони формуються та яку роль у цьому відіграють батьки

Понеділок 11 серпня 2025 15:02
Ерогенні зони: як вони формуються та яку роль у цьому відіграють батьки Як формуються ерогенні зони в людини (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк
Експерт: Святослава Федорець

Ерогенні зони найчастіше розташовані на ділянках тіла з тоншою шкірою та вищою чутливістю, але іноді вони можуть формуватися в несподіваних місцях. Їхній розвиток починається ще в перший рік життя й залежить від того, як батьки взаємодіють із дитиною.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла сексолог і психолог Святослава Федорець.

Як формуються ерогенні зони

Зазвичай природою закладено так, щоб ерогенні зони формувалися на чутливих ділянках тіла, де шкіра тонша, а нервових закінчень - більше. Однак є й незвичні випадки

Федорець навела клінічні випадки, коли ерогенні зони були нетиповими: жінка відчувала оргазм від доторку до волосистої частини голови, інша - від масажу поясниці.

"Задля гендерної рівності розкажу клінічний випадок про хлопця, який оргазмував від того, що поливав ноги нижче коліна холодною водою. І цим доводив себе до оргазму", - наводить приклад експертка.

Чому важливі доторки в дитинстві

За словами Федорець, ерогенні зони формуються ще в перший рік життя, коли батьки забезпечують контакт "шкіра до шкіри". Це допомагає дитині відчувати прив'язаність, захищеність і прийняття.

Вона зазначила, що таке відчуття безпеки в майбутньому впливає на здатність отримувати задоволення від сексу і будувати здорові стосунки.

Сексолог застерегла від того, щоб сварити дитину за доторки до власних геніталій.

"Усі частини тіла важливі, і геніталії теж. Якщо батьки реагують негативно, у дитини формується підсвідоме відчуття, що це брудно чи погано. Потім це заважає розслабитися, приймати пестощі, запитувати про своє тіло навіть у лікаря", - сказала вона.

Федорець підкреслила, що сором і негативні установки, сформовані в дитинстві, можуть впливати не лише на емоційний стан, а й на фізичне здоров'я, а також обмежувати здатність отримувати задоволення у дорослому житті.

