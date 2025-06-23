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Єрмака хотіли підірвати? РФ готувала вбивство брата голови ОП

Понеділок 23 червня 2025 16:22
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Єрмака хотіли підірвати? РФ готувала вбивство брата голови ОП Фото: голова ОП Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Служба безпеки України запобігла замаху на снайпера Головного управління розвідки Дениса Єрмака, який є братом голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів голова СБУ Василь Малюк під час спілкування з журналістами.

За його словами, Денис Єрмак нині служить у лавах ГУР, зокрема в Іноземному легіоні. Він виконує завдання на дронах, часто перебуває на лінії бойового зіткнення.

"Варіант ліквідації був такий: Денис перебуває на Запорізькому напрямку, і щойно повертається з бойового завдання - по ньому мають спрацювати з вибухового пристрою", - пояснив Малюк.
Єрмака хотіли підірвати? РФ готувала вбивство брата голови ОПФото: Денис Єрмак (скріншот)

Квартиру зловмисника прослуховували

За даними СБУ, виконавцем був молодий інженер із Харкова. Він прибув до Києва, винайняв квартиру і почав збирати вибухівку. Поки він купував необхідні компоненти, СБУ встигла встановити в приміщенні відео- та аудіоконтроль, а також проникнути в його телефон.

Зловмисник збирав вибуховий пристрій чотири ночі поспіль. Загальна вага - 2,5 кг, включно з вражаючими елементами й саморобним детонатором.

"Щоб знищити великий джип, достатньо 800 грамів вибухівки. Тут було 2,5 кг. У разі підриву в під’їзді не залишилося б ані стін, ані людей", - наголосив голова СБУ.

Спостереження за братом Єрмака вів 14-річний підліток, який спостерігав за будинком у Києві. На той момент снайпер перебував на бойовому завданні, а його дружина з двома дітьми залишались вдома. З міркувань безпеки сім'ю евакуювали.

Замах готували до переговорів у Стамбулі

Згідно з даними СБУ, російська сторона планувала теракт до 15:00 15 травня - саме тоді мала відбутися важлива зустріч у Стамбулі, в якій брав участь Андрій Єрмак.

"Вони хотіли підірвати квартиру, коли виконавець принесе "посилку" й подзвонить у двері. У нього був телефон, під'єднаний до вибухівки. Якби в ефірі пролунав звук, що двері відкрили - вибух був би миттєвим", - розповів Малюк.

За його словами, це - класична схема використання виконавця "втемну", коли той не до кінця розуміє, що саме робить.

"Росіянам потрібно було встигнути до саміту. Але ми не дали їм це зробити", - підсумував голова СБУ.

Що відомо про Дениса Єрмак

46-річний Денис Єрмак - молодший брат очільника Офісу президента Андрія Єрмака, між ними - восьмирічна різниця у віці.

До початку повномасштабної війни він працював у сфері кіновиробництва, зокрема разом із братом. Після 2014 року приєднався до бойових дій у зоні АТО.

Деякий час Денис Єрмак обіймав посаду позаштатного радника одного із заступників секретаря Ради національної безпеки і оборони.

У 2020 році його ім’я фігурувало в скандалі навколо оприлюднених аудіозаписів. Тоді народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив Єрмака у нібито "торгівлі державними посадами". Сам Денис Єрмак назвав оприлюднені матеріали змонтованою "нарізкою", а його брат Андрій Єрмак заявив, що інцидент був спробою дискредитації команди Володимира Зеленського.

На початку вторгнення Росії Денис Єрмак пішов добровольцем до батальйону тероборони. Тоді Андрій Єрмак написав на у соцмережах: "Люблю тебе, брате. Пишаюсь тобою. Давай! Захищаємось. Тримаємось!"

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