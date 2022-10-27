Єрмак запропонував кроки, які можуть вирішити ситуацію з полоненими

Він зазначив, що Росія вважає себе спадкоємницею СРСР, а значить, вона є членом Женевських конвенцій від 1949 року, включно з конвенцією, яка стосується поводження з військовополоненими, однак вона порушила всі норми цього документа.

"Представники ООН та Червоного Хреста не мають доступу до українських військовополонених. росія блокує доступ ООН до місця жахливого теракту проти утримуваних у полоні захисників Маріуполя в Оленівці, де російські злочинці в уніформі убили близько 50 наших солдатів. Можливо, вони зробили це для того, щоб приховати інші свої злочини. Аушвіц став символом злочинів нацистів, Оленівка може стати одним із багатьох символів злочинів рашистів", - заявив керівник ОП.

Єрмак наголосив, що російські загарбники зруйнували в Україні десятки населених пунктів, критичну цивільну інфраструктуру, склади з їжею та пальним, медичні та освітні заклади.

Він також закликав міжнародну спільноту до солідарності з Україною і запропонував ряд практичних кроків, які, на його думку, можуть сприяти вирішенню ситуації з полоненими.

Зокрема, Єрмак запропонував прийняти спільну декларацію омбудсменів, яка має засудити злочини проти людяності і геноцид, які росія вчиняє проти українців; направити велику місію у складі омбудсменів з різних країн до контактної лінії, яка перебувала б там доти, доки росія не надасть доступу до ув’язнених бранців; підготувати й опублікувати релевантний звіт зі свідченнями очевидців.

"І це лише кілька інструментів із тих, які у нас є. Якщо ми спільно не приймемо цих кроків, у російських таборах смерті можуть з’явитися крематорії", - наголосив Єрмак.