Єрмак про загрозу теракту на ЗАЕС: від найгірших планів РФ врятує лише колективна сила

"Від найгірших планів автократичного російського зла врятує тільки колективна сила. Ворог боїться цього", - написав Єрмак.

Він наголосив, що реальність вимагає сильної та рішучої позиції демократій.

"Один неочікуваний для ворога крок може зміцнити стратегічну безпеку Європи на наступні десятиліття", - зазначив керівник ОП.

Загроза теракту на ЗАЕС

Російські окупанти, ймовірно, готують провокацію на Запорізькій АЕС із застосуванням вибухових пристроїв. Вони хочуть звинуватити Україну в обстрілі.

Як наголошує українське військове командування, провокацію на Запорізькій АЕС росіяни можуть здійснити вже "найближчим часом".

"За оперативною інформацією, сьогодні на крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їхній підрив не може пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та Telegram-канали" , - зазначили у Генштабі.

Президент України Володимир Зеленський вже повідомляв, що росіяни готують теракт на ЗАЕС з викидом радіації.

Раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС, а саме ставок-охолоджувач.

Однак США не фіксують готовності Росії застосувати ядерну зброю чи підірвати Запорізьку АЕС.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що фахівці не побачили підготовку РФ для удару по Запорізькій АЕС. При цьому не виключено, що "все може статися".

Водночас у ГУР повідомили, що російські окупанти зменшують присутність на захопленій Запорізькій АЕС. У разі аварійної ситуації персоналу, який залишився на станції, наказали звинувачувати Україну.