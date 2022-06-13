Ермак: усиление ВСУ тяжелым вооружением - главная тема переговоров с союзниками

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Война с Россией - это борьба нации за существование. Для нас не существует варианта поражения. Усиление ВСУ тяжелым вооружением - главная тема, которую мы обсуждаем на встречах с Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином, Борисом Джонсоном, Беном Уоллесом и другими союзниками. Мы планируем тактические шаги, чтобы нивелировать превосходство россиян в технике", - написал он.

Руководитель ОП заверил, что украинский силовой блок работает вместе с "антипутинской коалицией над единственной целью - победить Россию.