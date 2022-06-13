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Ермак: усиление ВСУ тяжелым вооружением - главная тема переговоров с союзниками

Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Усиление Вооруженных сил тяжелым вооружением - тема, которую представители Украины обсуждают на встречах с западными союзниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Война с Россией - это борьба нации за существование. Для нас не существует варианта поражения. Усиление ВСУ тяжелым вооружением - главная тема, которую мы обсуждаем на встречах с Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином, Борисом Джонсоном, Беном Уоллесом и другими союзниками. Мы планируем тактические шаги, чтобы нивелировать превосходство россиян в технике", - написал он.

Руководитель ОП заверил, что украинский силовой блок работает вместе с "антипутинской коалицией над единственной целью - победить Россию.

Как сообщалось, в Брюсселе 15 июня состоится третье заседание "Контактной группы по вопросам обороны Украины" во главе с Министром обороны США Ллойдом Остином.

23 мая состоялась вторая встреча группы поддержки Украины на уровне глав оборонных ведомств более 40 стран в формате, который был основан 26 апреля 2022 года на авиабазе Рамштайн (Германия). Такой инструмент по оказанию военной помощи Украине был создан по инициативе США.

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Вооруженные силы УкраиныАндрей Ермак