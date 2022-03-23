Ермак: Украине не подходит ни одна из имеющихся систем безопасности. Нам нужна новая

"Украине не подходит ни одна из имеющихся систем безопасности. Нам нужна новая. Справедливая. Эту систему придется строить с нуля. Мы готовы. И мы за это заплатили. Заплатили самую высокую цену - болью, потом, кровью, жизнями. Эта плата дает нам моральное право требовать: действуйте! Уже сейчас!" - заявил Ермак.

С полным текстом речи можно озанимиться ниже:

Самое сложное в любом выступлении – начать. Вы все, наверное, это знаете. При других обстоятельствах я бы потратил на это немало времени. На правильное, максимально подходящее начало. Но времени у меня нет. Поэтому начну с простого.

Нам годами говорили, что Украина как-то не так реформируется. И посмотрим на результаты. Модернизированные вооруженные силы уже почти месяц сдерживают агрессию одной из самых мощных армий мира. Логистические цепочки функционируют. Суды работают. Поезда ходят и перевозят миллионы людей. Коммунальные службы выполняют свою работу даже под обстрелами и бомбами.

Испытание войной – едва ли не самое суровое. Мы успешно реформируемся даже сейчас. И наша стойкость (sustainability) оказалась абсолютно реальной.

Но устойчивость – категория не абсолютная. Это не о наличии, а о мере. Сколько еще осталось? Зависит от многих факторов:

От нашей решимости – здесь без изменений. Мы-на своей земле. Мы защищаем свои ценности. Свой образ жизни. Свою свободу. У нас можете быть уверенными.

От внешней поддержки – здесь все неоднозначно.

Сейчас мы имеем серьезную поддержку. Запад наконец стал коллективным. Об этом свидетельствуют и санкции против РФ, и поддержка Украины – гуманитарная, экономическая, политическая, военно-техническая. Но достаточно ли этого? И на сколько его, Запада, хватит? Как долго готовы терпеть убытки от нарушения экономических связей с Россией те государства, которые стремились эти связи сохранить любой ценой, даже на фоне российского вторжения в Украину?

Учитывая опыт предыдущих восьми лет здесь мы не можем быть слишком оптимистичными. Однако сейчас риски для целого мира настолько выросли, что вести business as usual им уже просто не позволят.

Следующий фактор – фактор самой России. Какой у нее запас прочности? Какие цели она ставит?

Запад все время говорит об увеличении цены, которую России придется платить за агрессию. Но представляем ли мы, где тот предел, за которым российское руководство скажет: это слишком дорого? Следует понимать, что нарратив "победы любой ценой" является не просто пропагандистским штампом. Москва неоднократно інструменталізувала, перебивая ставку тех, кого считала врагом. В количестве жертв. В нарушении норм международного права. В прибегании к шантажу, включая угрозы техногенными катастрофами и неконвенционным оружием. Во всем. Это надо понимать.

В то же время следует понимать и то, что "маленькие победоносные войны", не достигающие цели, всегда увеличивают для России риск социального взрыва и государственного переворота. Успех в войне, наоборот, стабилизирует и консервирует режим. Питает его стремление к дальнейшим завоеваниям.

Вы спросите, что из этого следует?

А то, что из войны, которую Россия развязала против нас, победителем должна выйти Украина.

Мы должны работать только на такой результат. Мы все.

То, что происходит в Украине сейчас, касается каждого. Каждого в этом зале. Каждого правительства. Каждого в мире. Война в Украине – это не просто еще один локальный конфликт. Это мировая война, которая пока идет на территории нашего государства.

Еще раз подчеркну: посягательства России выходят далеко за пределы Украины. Она претендует на восстановление советской зоны влияния как в Европе, так и в Азии. Она претендует на слом всей системы международных отношений и дискредитацию всех институтов безопасности.

Поэтому следующими могут быть и Казахстан, и Польша, и страны Балтии, и Словакия, и Молдова, и Грузия... Да, снова Молдова и Грузия. Грузия, которая после Саакашвили снова боится сказать кривое слово Москве. Что ж, пожалуй, это такой нетривиальный курс Тбилиси на евроинтеграцию.

На русской боевой технике снова пишут "На Берлин!" Знаете, что это значит? Мы знаем. Израильтяне знают. Верьте тому, кто обещает вас убить.

В случае Украины цель у России одна – уничтожить. Лишить субъектности. Остановить nation building. Согласно программному тезису об одном народе, который мы слышим уже два десятка лет. Поэтому кто-то может говорить, что эта война не имеет рациональных оснований. Это война по воле, а не по необходимости. Да, пожалуй, это первая в истории историософская война.

Поэтому надо исходить из того, что нынешнее руководство России не откажется от этой цели. И оно готово платить. Вопрос, готово ли платить его окружение, сейчас можно вынести за скобки.

Поэтому сосредоточимся именно на этом – на намерении уничтожить Украину.

Этого не удалось добиться стремительной операцией. Ни одной из стратегических задач силы вторжения не выполнили.

Поэтому агрессор пытается спровоцировать гуманитарную катастрофу, уничтожить критическую гражданскую инфраструктуру и промышленный потенциал.

Мы должны учитывать то, что война происходит на нашей территории. Что гибнут наши люди, что разрушаются наши города. Наши Вооруженные Силы и граждане держатся с сверхчеловеческой мужеством, но войну не выиграть без наступательного вооружения, без ракет средней дальности, которые могут быть средством сдерживания (подчеркну: в нашем случае – сдерживания, а не агрессии), угрожая российской территории сопоставимыми разрушениями.

Без полноценного ленд-лиза мы можем только обороняться. Но невозможно долго эффективно защищаться без надежной эшелонированной системы противовоздушной обороны, которая сбивает вражеские баллистические ракеты на дальнем расстоянии.

Однако нам ее не дают. Как не дают и истребителей. И так же как нас не хотят видеть в НАТО.

Этот страх эскалации понятен. Но этот страх не спасет.

Уинстон Черчилль все объяснил: тот, кто между позором и войной выбирает позор, получает и позор, и войну.

Как-то я продюсировал фильм "Предчувствие", который снимал талантливый режиссер Вячеслав Криштофович. Так вот, у главного героя есть такая примечательная реплика: "Все должно происходить вовремя". Сегодня я как никогда чувствую силу этой фразы. Все должно происходить вовремя. Сейчас –вовремя, как никогда.

В этот четверг, 24 марта, в Брюсселе должно состояться внеочередное заседание государств – участников Альянса. Еще есть время сделать конкретные шаги навстречу Украине. Или же сказать честно и публично, что таких шагов не будет. Что это НАТО отказывает Украине во вступлении, а не она отказывается вступать, как это многие хотят подать в последнее время. Сказать – и вместе начать строить новую систему безопасности.

Российское руководство понимает лишь язык силы и всегда путает миролюбие со слабостью. Хочу спросить у наших европейских партнеров: так какие вы на самом деле? Вы миролюбивы или слабы?

Или вы дадите нам наконец то оружие, которое позволит Украине остаться независимым суверенным государством в международно признанных границах? Вы наконец откроете нам полноценный ленд-лиз? Или и дальше с беспокойством будете смотреть, как превращаются в обломки наши города?

Скажу просто: закройте наше небо или хотя бы дайте нам наконец дальнобойные системы ПВО. Ваш страх эскалации питает агрессию. Ваша решимость сдержит ее.

Четко артикулирована позиция " мы будем сбивать самолеты, которые являются орудием террора. Мы будем уничтожать те средства российской ПВО, которые будут атаковать нашу воздушную полицию" – вот, что нам нужно.

Завтра. Сейчас. Вчера. Иначе Украина истечет кровью. Мы не покоримся, это уже всем понятно. Но напомню то, что сказал вначале: стойкость – это не о наличии, а о мере.

После российской оккупации Крыма и вторжения на Донбасс иностранные эксперты начали говорить о "финляндизации" Украины. Они имели в виду лишь одно: нейтральный статус и "особые" отношения с Россией. Но почему-то никто из них не говорил, что "финляндизация" – это сохранение государства, его субъектности и свободы народа ценой вынужденной потери определенных территорий вследствие агрессии.

Но мы не откажемся ни от своего суверенитета, ни от территориальной целостности. И когда мы ценой невероятных усилий и жертв вернем свои территории, это станет нашей победой, но не будет поражением России.

Ибо без решительных действий мирового сообщества ничто не помешает агрессору продолжать наносить удары по любой точке нашего государства.

И каждый такой удар по Украине будет ударом по международному праву. Это усиление кризиса беженцев в ЕС. Крах мировой системы безопасности и институтов, которые ее гарантируют. В конце концов, это удар по мировой продовольственной безопасности.

Собственно, все это и является ключевым признаком кризиса мирового порядка. Порядка, при котором готовность международного сообщества наказывать за акты агрессии, готовность наказывать за геноцид остается в основном декларативной. Прибыль превыше справедливости-разве ради этого создавалась ООН? Разве вокруг этого объединилась Европа?

Если да, то Украине не подходит ни одна из имеющихся систем безопасности. Нам нужна новая. Справедливая. Эту систему придется строить с нуля. Мы готовы. И мы за это заплатили. Заплатили самую высокую цену – болью, потом, кровью, жизнями. Эта плата дает нам моральное право требовать: действуйте! Уже сейчас!

Скажу проще: "финляндизация" Украины или игра в любую другую модель нейтрализации на российских условиях, которая не предусматривает построения новой системы безопасности, будет лишь гарантировать, что эти вызовы и эти угрозы станут вечными.

Поэтому я спрошу: европейские страны, куда будут бежать ваши беженцы?

Украина остается одиноким щитом Европы. И что произойдет, если этот щит подвергнется критическим разрушениям?

Половинчатая позиция мирового сообщества, к сожалению, делает этот сценарий возможным. В таком случае для нас принципиально важными становятся надежные гарантии нашей безопасности. Многосторонние юридически обязывающие гарантии. Да разве у Запада есть что-то такое же надежное, как зонтик НАТО? Извините, нам об этом неизвестно.

А миру нужны такие же надежные гарантии того, что Россия больше не сможет успешно реализовывать свои воинственные амбиции на международной арене. Мы требуем от партнеров таких гарантий для себя. Граждане других государств, требуйте таких гарантий от своих правительств. Требуйте уже сейчас, потому что завтра будет поздно.

Без таких гарантий любые наши договоренности будут хрупкими и временными. И продержатся ровно до того момента, когда Россия восстановит силы и попытается атаковать снова. Сроки, в которые это произойдет, напрямую будут зависеть от темпов ослабления санкционного давления на Россию и ее возможностей обходить ограничительные меры. Поэтому мы призываем постоянно и неуклонно эти санкции усиливать. Международный бизнес не должен думать, как их обойти ради сверхприбылей. Не должен становиться соучастником преступлений против человечности. Такое соучастие должно быть не только бременем на совести. Мы призываем зарубежные правительства к внедрению судебной ответственности за такую коллаборацию. Вплоть до уголовной.

Президент Зеленский сказал об этом очень четко: "Не спонсируйте военную машину России. Ни одного евро для оккупантов. Закройте для них все ваши порты, не поставляйте товары, отказывайтесь от российских энергоресурсов, давите, чтобы Россия ушла из Украины. Я верю, что мир возможен, но вы должны действовать, чтобы к миру прийти".

Правительства колеблются. Но простые люди уже сделали выбор. Они уверены, что Украине место в ЕС. Так считает в среднем 71% респондентов. 79% европейцев считают, что санкции против России – это правильно. 67% граждан Евросоюза считают, что Украине надо предоставить оружие. Такие результаты опроса обнародовал Французский институт общественного мнения (IFOP).

Эти цифры более чем красноречивы. Поэтому скажу правительствам: прислушайтесь наконец к своим избирателям.

Призываем международное сообщество – не только коллективный Запад, но и Китай, Индию – отложить споры между собой. Война в Украине касается всех вас. Вы – лидеры этого мира. Кто-то скажет о двух полюсах. Я говорю о двух частях целого. Российский вопрос не должен мешать вам договориться. Взаимопроникновение экономик и интеграция – гораздо более мощная гарантия мира в мире, чем угроза взаимного уничтожения.

Вы можете объясниться. Российская агрессия против Украины кому-то может казаться подходящей возможностью для реализации собственных амбиций. Однако на самом деле это ложное впечатление: надежды, что войну удастся "локализовать" в Украине, напрасны. Без должного отпора Москва не остановится, и каждая последующая ее авантюра неизбежно будет приближать мир к горячему глобальному конфликту.

Драматические события в Украине, героическая борьба нашей страны за свободу и демократию продемонстрировала всему миру: наши восток и запад вместе. Теперь мы призываем мир стать немножко Украиной.

Восток и Запад, станьте на защиту планеты от тех, кто стремится подменить силу права правом силы.