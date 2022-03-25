Ермак рассказал, какие страны могут стать гарантами безопасности для Украины

"Сегодня в интервью грузинским журналистам рассказал, что Украина заслуживает быть одним из основателей новой системы безопасности, потому что именно наша страна героически противостоит одной из крупнейших армий мира", - сказал Ермак.

Также он добавил, что гарантами безопасности Украины должны быть постоянные члены ООН, и Украина бы приобщила к этому также Турцию, Германию, Канаду, Израиль.

"Также получили информацию о желании присоединиться к этому процессу от Италии. Мы заинтересованы, чтобы приобщались и наши соседи", - сказал руководитель.

Кроме того, он добавил, что это должны быть конкретные работающие гарантии, поскольку Украина имеет "негативный опыт Будапештского меморандума, который больше точно не повторит".