ru ua
Пт, 25 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ермак рассказал, какие страны могут стать гарантами безопасности для Украины

Новина українською →
Пятница 25 марта 2022 21:04
Ермак рассказал, какие страны могут стать гарантами безопасности для Украины Андрей Ермак (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что Украина заслуживает быть одним из основателей новой системы безопасности, гарантами должны быть постоянные члены ООН и другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Ермака.

"Сегодня в интервью грузинским журналистам рассказал, что Украина заслуживает быть одним из основателей новой системы безопасности, потому что именно наша страна героически противостоит одной из крупнейших армий мира", - сказал Ермак.

Также он добавил, что гарантами безопасности Украины должны быть постоянные члены ООН, и Украина бы приобщила к этому также Турцию, Германию, Канаду, Израиль.

"Также получили информацию о желании присоединиться к этому процессу от Италии. Мы заинтересованы, чтобы приобщались и наши соседи", - сказал руководитель.

Кроме того, он добавил, что это должны быть конкретные работающие гарантии, поскольку Украина имеет "негативный опыт Будапештского меморандума, который больше точно не повторит".

Ранее мы сообщали, что Ермак призвал ввести нефтяное эмбарго из-за перевода Россией расчетов за газ в рубли.

Также мы писали, что Ермак назвал результаты переговоров с Россией, которые ожидает Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Ермак
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет