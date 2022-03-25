Ермак рассказал, какие страны могут стать гарантами безопасности для Украины
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что Украина заслуживает быть одним из основателей новой системы безопасности, гарантами должны быть постоянные члены ООН и другие страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Ермака.
"Сегодня в интервью грузинским журналистам рассказал, что Украина заслуживает быть одним из основателей новой системы безопасности, потому что именно наша страна героически противостоит одной из крупнейших армий мира", - сказал Ермак.
Также он добавил, что гарантами безопасности Украины должны быть постоянные члены ООН, и Украина бы приобщила к этому также Турцию, Германию, Канаду, Израиль.
"Также получили информацию о желании присоединиться к этому процессу от Италии. Мы заинтересованы, чтобы приобщались и наши соседи", - сказал руководитель.
Кроме того, он добавил, что это должны быть конкретные работающие гарантии, поскольку Украина имеет "негативный опыт Будапештского меморандума, который больше точно не повторит".
Ранее мы сообщали, что Ермак призвал ввести нефтяное эмбарго из-за перевода Россией расчетов за газ в рубли.
Также мы писали, что Ермак назвал результаты переговоров с Россией, которые ожидает Украина.
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