Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины

Беларусь уже приняла участие в агрессии против Украины, предоставив России свою территорию для запуска ракет и российских войск. Однако масштабно воевать против Украины Беларусь вряд ли будет.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию LB .

"Безусловно, Беларусь приняла участие в агрессии - именно с ее территории стартовали первые ракеты, оттуда напали российские войска. Однако мы считаем, что белорусский народ не поддерживает эту идею. Безусловно, они предоставили свою территорию для российских войск. Но вероятность масштабного участия в войне белорусской армии не очень высока именно из-за настроений народа Беларуси", - заявил он.

Ермак убежден, что Беларусь должна нести ответственность за фактическое соучастие в войне - пропорционально объемам этого соучастия.

"Сегодня в санкционном пакете они идут вместе с россиянами. Безусловно, при определении потерь и компенсационных моментов мы будем принимать это во внимание и использовать. Но также стратегически важно, что Беларусь неактивно участвует в войне", - подчеркнул он.