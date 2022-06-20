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Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Беларусь уже приняла участие в агрессии против Украины, предоставив России свою территорию для запуска ракет и российских войск. Однако масштабно воевать против Украины Беларусь вряд ли будет.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию LB.

"Безусловно, Беларусь приняла участие в агрессии - именно с ее территории стартовали первые ракеты, оттуда напали российские войска. Однако мы считаем, что белорусский народ не поддерживает эту идею. Безусловно, они предоставили свою территорию для российских войск. Но вероятность масштабного участия в войне белорусской армии не очень высока именно из-за настроений народа Беларуси", - заявил он.

Ермак убежден, что Беларусь должна нести ответственность за фактическое соучастие в войне - пропорционально объемам этого соучастия.

"Сегодня в санкционном пакете они идут вместе с россиянами. Безусловно, при определении потерь и компенсационных моментов мы будем принимать это во внимание и использовать. Но также стратегически важно, что Беларусь неактивно участвует в войне", - подчеркнул он.

Ранее в МВД Украины заявили, белорусская армия вряд ли решится на наступление на Украину без военной поддержки России.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил об отсутствии угрозы наступления на Украину с белорусского направления и назвал причину.

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