ru ua
Пн, 20 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины

Новина українською →
Киев, Понедельник 20 июня 2022 10:24
Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Беларусь уже приняла участие в агрессии против Украины, предоставив России свою территорию для запуска ракет и российских войск. Однако масштабно воевать против Украины Беларусь вряд ли будет.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию LB.

"Безусловно, Беларусь приняла участие в агрессии - именно с ее территории стартовали первые ракеты, оттуда напали российские войска. Однако мы считаем, что белорусский народ не поддерживает эту идею. Безусловно, они предоставили свою территорию для российских войск. Но вероятность масштабного участия в войне белорусской армии не очень высока именно из-за настроений народа Беларуси", - заявил он.

Ермак убежден, что Беларусь должна нести ответственность за фактическое соучастие в войне - пропорционально объемам этого соучастия.

"Сегодня в санкционном пакете они идут вместе с россиянами. Безусловно, при определении потерь и компенсационных моментов мы будем принимать это во внимание и использовать. Но также стратегически важно, что Беларусь неактивно участвует в войне", - подчеркнул он.

Ранее в МВД Украины заявили, белорусская армия вряд ли решится на наступление на Украину без военной поддержки России.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил об отсутствии угрозы наступления на Украину с белорусского направления и назвал причину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Ермак Война России против Украины Беларусь
NEWS
Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины
Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины
DAILY
Кто управляет экономикой Украины и как устроен Кабмин военного времени
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Кто управляет экономикой Украины и как устроен Кабмин военного времени