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Єрмак назвав спосіб захисту від російських ракет

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Україні необхідні сучасні системи протиповітряної оборони, щоб ефективніше збивати російське терористичне "сміття".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

"Сучасні системи ППО - це саме те, що нам потрібно, щоб ефективніше збивати російське терористичне "сміття", яким вони обстрілюють наші мирні міста. Збиватимемо, а також каратимемо терористів за злочини проти наших людей", - зазначив голова ВП.

Єрмак також додав, що це саме та відповідь, яку має давати цивілізація.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти скинули гранату з дрона недалеко від магазину в Миропіллі Сумської області. Смертельні поранення отримала громадянська жінка, яка знаходилася поряд у момент атаки.

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Андрій ЄрмакВторгнення Росії до України