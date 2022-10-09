Єрмак назвав спосіб захисту від російських ракет

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram .

"Сучасні системи ППО - це саме те, що нам потрібно, щоб ефективніше збивати російське терористичне "сміття", яким вони обстрілюють наші мирні міста. Збиватимемо, а також каратимемо терористів за злочини проти наших людей", - зазначив голова ВП.

Єрмак також додав, що це саме та відповідь, яку має давати цивілізація.