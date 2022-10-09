Єрмак назвав спосіб захисту від російських ракет
Україні необхідні сучасні системи протиповітряної оборони, щоб ефективніше збивати російське терористичне "сміття".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.
"Сучасні системи ППО - це саме те, що нам потрібно, щоб ефективніше збивати російське терористичне "сміття", яким вони обстрілюють наші мирні міста. Збиватимемо, а також каратимемо терористів за злочини проти наших людей", - зазначив голова ВП.
Єрмак також додав, що це саме та відповідь, яку має давати цивілізація.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти скинули гранату з дрона недалеко від магазину в Миропіллі Сумської області. Смертельні поранення отримала громадянська жінка, яка знаходилася поряд у момент атаки.
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