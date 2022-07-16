Ермак про массированные обстрелы украинских городов: экономика РФ должна быть уничтожена

"Винница, Днепр, Одесса, Харьков, Чугуев, Никополь, Николаев… Россия продолжает наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре. Им нужно больше жертв среди мирных людей, потому что они надеются сломить дух сопротивления нашего общества, запугать нас", - написал он.

Ермак отметил, что тактика, которую применяет Россия, - это тактика террористов.

"Они думают, что смогут остановить освобождение территории Украины, не дать ВСУ уничтожать их склады с боеприпасами и другие военные объекты. Ничего не получится. А за террор против украинцев и нашего государства придется отвечать. Россия должна быть признана страной-спонсором терроризма. Их экономика должна быть уничтожена, чтобы они не могли больше финансировать войну", - добавил глава ОП.