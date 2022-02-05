UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Эрдоган заявил, что заразился "Омикроном"

Автор: Александр Белоус

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заразился штаммом коронавируса "Омикрон", который вызывает легкие симптомы. Он продолжит работу дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Эрдогана в Telegram-канале.

"Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным", - написал он.

При этом он отметил, что это легкая форма заболевания, которая вызывается штаммом "Омикрон".

Турецкий президент планирует продолжить работу дома.

Напомним, 3 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находился с визитом в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция