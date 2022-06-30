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Эрдоган заявил, что держит контакт с Путиным, чтобы "проложить путь к миру"

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что находится в тесном контакте с главой Кремля Владимиром Путиным. Он объяснил, что делает это для прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

Соответсвующее заявление Эрдоган сделал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.

Лидер сказал, что Турция исполняет роль посредника между Украиной и Россией и хочет как можно скорее остановить гуманитарный кризис. Эрдоган считает, что НАТО должно сосредоточить дипломатические силы. Поэтому он с самого начала войны находится в "тесном диалоге" с украинской и российской сторонами.

"Я нахожусь в постоянном контакте с президентом России Путиным. Все наши усилия направлены на то, чтобы предпринять шаги, которые проложат путь к прочному миру", - заявил президент Турции.

Напомним, что ранее в Турции заявили об успешных переговорах с Россией по разблокировке украинских морских портов.

При этом в МИД Украины заверили, что договоренности для проведения четырехсторонних переговоров еще не достигнуты.

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Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияВладимир Путин