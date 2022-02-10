UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Эрдоган выздоровел от COVID

Автор: Валерия Полищук

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что выздоровел от коронавируса. Он получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Эрдогана в Twitter.

"Слава богу, анализы, которые у нас были за последние два дня, были отрицательными. Я хотел бы выразить благодарность моим братьям и сестрам, которые поддерживали нас своими молитвами и красивыми посланиями со всей страны и мира во время этого процесса", - написал турецкий президент.

Напомним, 5 февраля стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заразился коронавирусом. Об этом он сообщил после визита в Украину.

Кроме того, глава МИД Словакии Иван Корчок получил положительный результат на COVID-19 после визита в Украину.

Добавим, что 10 февраля стало известно, что принц Чарльз заразился коронавирусом во второй раз.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганКоронавирус