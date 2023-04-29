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Ердоган вперше з'явився на публіці після чуток про інфаркт

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у суботу, 29 квітня, вперше з’явився на публічному заході після того, як йому стало погано під час інтерв'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Ердоган разом зі своєю сім'єю і главою Азербайджану Ільхамом Алієвим відвідав фестиваль авіакосмічних технологій Teknofest у Стамбулі. На заході президент оголосив імена перших турецьких космонавтів, яких відправлять в космос в останньому кварталі цього року.

Teknofest проводиться на щорічній основі з 2018 року. Мета фестивалю - привернути інтерес суспільства, особливо молоді до технологій, підвищити поінформованість про сучасні розробки та досягнення Туреччини.

Нагадаємо, 25 квітня турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган виступив із трьома передвиборчими промовами. Того ж дня він мав дати інтерв'ю у прямому ефірі, але довелось його перервати, оскільки президенту стало погано.

Після інциденту в прямому ефірі Ердоган скасував передвиборчі мітинги.ЗМІ поширили чутки про ймовірний інфаркт.

Пізніше Центр боротьби з дезінформацією при адміністрації президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана спростував інформацію про те, що він переніс інфаркт і був госпіталізований.

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ТурцияРеджеп Тайіп Ердоган