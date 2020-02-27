Эрдоган подтвердил гибель турецких военных в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что в результате сегодняшнего авиаудара в Сирии погибли турецкие военнослужащие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления Эрдогана в Twitter.

Эрдоган подтвердил, что жертвами авиаудара правительственных сил по сирийскому городу Идлиб стали трое турецких военнослужащих. Он подчеркнул, что силы режима Башара Асада понесли гораздо большие потери от ответного удара.

"В Идлибе погибли трое наших военных, но силы режима несут более серьезные потери. Борьба в Идлибе идет и будет продолжаться", - заявил он.

Также Эрдоган утверждает, что ситуация в сирийской провинции Идлиб развивается позитивно для Турции.

"Мы продолжим переговоры с Россией, но мы заявляем, что мы присутствуем в Идлибе на основании Аданского соглашения с Сирией. Мы хотим, чтобы на территориях Сирии от запада до востока сложилась спокойная ситуация", - добавил президент Турции.

Напомним, сегодня утром турецкие СМИ сообщили о гибели военнослужащих Вооруженных сил Турции на севере Сирии. Сообщалось, что в результате авиаудара по Идлибу погибли двое турецких военных, еще 2 - получили ранения.

Как известно, 20 февраля Турция начала очередную военную операцию на севере Сирии против режима действующего президента Башара Асада. Однако сирийский президент заявил, что его военные в Сирии не прекратят наступление на Идлиб, пока не добьются полной победы.