Эрдоган, Меркель, Макрон и Джонсон провели видеосовещание из-за коронавируса

Из-за коронавируса президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Борис Джонсон провели переговоры в видеоформате. Об этом сообщает министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Twitter.

Как сообщается, главы государств обсудили коронавирус и меры совместной борьбы с его распространением. Они согласовали вопрос относительно закрытия границ ЕС на 30 дней для необязательных поездок граждан третьих государств, чтобы предотвратить распространение вируса.

Главы правительств также обсудили ситуацию в Сирии, гуманитарную помощь Идлиба, кризис беженцев, последние события в Ливии и отношения Турции с Евросоюзом.

Отмечается, что лидеры планировали встретиться в Стамбуле, но в связи с последними событиями распространения коронавируса, было принято решение провести встречу в формате видеоконференции.

Напомним, США и Канада готовятся приостановить все путешествия через общую границу, кроме неотложных поездок, для борьбы с распространением коронавируса. На данный момент стороны обсуждают, какой вид транспорта и какие лица смогут пересекать границу.