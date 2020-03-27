"Эпицентр" выделил 150 млн грн на борьбу с коронавирусом

Группа компаний "Эпицентр" предусмотрела 150 млн грн на первоочередные нужды медицины и уже закупила медицинское оборудование и средства защиты от коронавируса на сумму 90 млн грн. Об этом сообщили в компании, передает РБК-Украина.

Как отмечают в компании, с начала распространения коронавирусной инфекции в Украине основатели компании Александр и Галина Гереги создали оперативный штаб помощи в противодействии эпидемии и сформировали первый транш фонда в размере 150 млн грн на первоочередные нужды медицинской отрасли.

Напомним, ранее "Эпицентр" сделал заявление о выделении ежемесячно 1% от оборота компании (40-50 млн грн) на нужды медицины. Впрочем, учитывая сложную ситуацию с медицинским обеспечением в Украине, оперативный штаб компании принял решение срочно выделить 150 млн грн.

"Как социально-ответственная компания, "Эпицентр" откликнулся на инициативу президента и приступил к работе по противодействию распространению пандемии. Между представителями крупного бизнеса были распределены обязанности по обеспечению страны оборудованием и медикаментами, необходимыми для борьбы с коронавирусом. Мы взяли на себя миссию поставить во все областные центры Украины аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и взяли кураторство над Хмельницкой областью по обеспечению учреждений здравоохранения оборудованием и средствами защиты", - пояснил основатель компании Александр Герега.

Бизнесмен отметил, что цель бизнеса не подменять государство, а помочь ему в трудный момент опытом, накопленным за годы управления крупными компаниями.

В компании отметили, что работая 17 лет на рынке, группа компаний "Эпицентр" имеет разветвленную сеть поставщиков и эксклюзивные контракты с производителями из разных стран, что позволяет ей оперативно доставлять в Украину средства защиты от коронавируса и медицинское оборудование, на которые есть большой спрос во всем мире.

В пресс-службе добавили, что сейчас "Эпицентр" оказывает следующую помощь стране:

150 аппаратов ИВЛ (аппараты ИВЛ заказали как только в Украине были зафиксированы первые случаи заболевания коронавируса. Первую партию - 100 аппаратов ИВЛ и другую медицинскую аппаратуру поставщик ProMedTechnologies должен поставить из Китая в Украину на следующей неделе. Вторая партия по контракту с компанией "Медгарант" поступит в конце апреля. Сроки поставок третьей партии - 18 аппаратов - пока согласовываются.

(аппараты ИВЛ заказали как только в Украине были зафиксированы первые случаи заболевания коронавируса. Первую партию - 100 аппаратов ИВЛ и другую медицинскую аппаратуру поставщик ProMedTechnologies должен поставить из Китая в Украину на следующей неделе. Вторая партия по контракту с компанией "Медгарант" поступит в конце апреля. Сроки поставок третьей партии - 18 аппаратов - пока согласовываются. Медоборудование для диагностики заболевания и интенсивной терапии в реанимационных отделениях (пульсоксиметры, мобильные рентген-системы, системы для полимеразной цепной реакции (ПЦР), ларингоскопы, мониторы пациента, инфузионные насосы, кислородные концентраторы, электрокардиографы, медицинские отсасыватели, средства защиты и другое оборудование).

(пульсоксиметры, мобильные рентген-системы, системы для полимеразной цепной реакции (ПЦР), ларингоскопы, мониторы пациента, инфузионные насосы, кислородные концентраторы, электрокардиографы, медицинские отсасыватели, средства защиты и другое оборудование). 28 млн грн выделено благотворительному фонду "Корпорация монстров" (средства пойдут для обеспечения нужд Министерства здравоохранения на приобретение тестов для выявления коронавируса, средств индивидуальной защиты, медицинских изделий, лекарств и медицинского оборудования для борьбы с COVID-19).

(средства пойдут для обеспечения нужд Министерства здравоохранения на приобретение тестов для выявления коронавируса, средств индивидуальной защиты, медицинских изделий, лекарств и медицинского оборудования для борьбы с COVID-19). 100 тысяч масок (передано на запрос Киевской городской госадминистрации. Александровской клинической больницы предоставлено постельное белье и средства личной гигиены для пациентов. Реагируя на потребности власти города компания продолжит обеспечивать столичные заведения здравоохранения средствами защиты, гигиены и дезинфекции).

(передано на запрос Киевской городской госадминистрации. Александровской клинической больницы предоставлено постельное белье и средства личной гигиены для пациентов. Реагируя на потребности власти города компания продолжит обеспечивать столичные заведения здравоохранения средствами защиты, гигиены и дезинфекции). Стратегическую помощь получает Хмельницкая область (в области создан оперативный штаб для обеспечения учреждений здравоохранения всем необходимым оборудованием и средствами защиты. Аппараты ИВЛ и медицинская аппаратура, закупленные компанией, поступят в больницы, которые будут принимать больных: Хмельницкую городскую инфекционную больницу и четыре центральные районные больницы (Славуцкую, Дунаевецкую, Городоцкую и Ярмолинецкую). Следующим этапом аппаратами ИВЛ будут обеспечены другие центральные районные больницы области).

Кроме того, отмечают в компании, медучреждения области получат реанимационное и диагностическое оборудование, защитные костюмы, очки, перчатки, дезинфекторы.

В "Эпицентре" добавляют, что ежедневно оперативный штаб координирует действия с Департаментом здравоохранения области и больницами, предоставляя необходимое оборудование и средства защиты.

"Работаем на опережение, обеспечивая больницы тем оборудованием и средствами защиты, которые могут понадобиться на случай более интенсивного распространения болезни. "Эпицентр" будет помогать стране столько, сколько это будет нужно. В случае обострения ситуации мы будем искать возможности увеличения адресной помощи по тем направлениям, по которым от нас этого ожидает руководство государства", - говорит Александр Герега.

Вместе с тем, сеть магазинов "Эпицентр" продолжает обеспечивать население товарами первой необходимости, средствами гигиены и защиты. В магазинах введены беспрецедентные меры санитарно-гигиенического контроля, ограничено количество посетителей (из расчета 1 человек на 10 кв. м), осуществляется температурный контроль и постоянная дезинфекция помещений, выполняются все рекомендации Минздрава для заведений торговли.

"Ежедневно мы получаем тысячи звонков со всей Украины с просьбой не останавливать работу. Люди понимают, что за месяц карантина на них ждет множество бытовых проблем, от сломанного крана до сгоревшей электрики. Также впереди посевная, товары для сада и огорода становятся первоочередными. Поэтому мы продолжаем работать, заботясь о быте украинцев, чтобы они могли позаботиться о своих семьях", - говорит заместитель генерального директора, директор по розничной торговле ООО "Эпицентр К" Владимир Гончаров.

Напомним, ранее "Эпицентр" уже передал Хмельницкому областному лабораторному центру оборудования для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), что дает возможность выявить Covid-19 - амплификатор Real-time CFX-96 Touch. К этому времени Хмельницкая область была единственной в стране, которая не имела должного оборудования для диагностики коронавирус.

Хмельницкая область получила от компании три кардиографы и современный рентген-аппарат, больницы обеспечены средствами защиты, необходимой техникой и постельным бельем.