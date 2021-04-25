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Епифаний о COVID и агрессии РФ: призываю украинцев не бояться

Новина українською → Украина, Воскресенье 25 апреля 2021 19:02
Епифаний о COVID и агрессии РФ: призываю украинцев не бояться Фото: Епифаний призвал украинцев не бояться (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний призвал украинцев не бояться ни коронавируса, ни российской агрессии. Он отметил, что человеком в состоянии страха легче манипулировать.

Об этом предстоятель ПЦУ сказал в интервью Радио Свобода.

"Мы с вами говорим сейчас о двух фронтах. Мы говорим о коронавирусе, он тревожит уже весь мир больше года. Но украинцы находятся в состоянии войны уже более 7 лет. И сейчас мы видим, что Российская Федерация в лице президента Путина пытается внести в украинское общество этот вирус страха. Вирус страха разрушает изнутри. Когда человек напуган, когда он в состоянии паники, тогда легко манипулировать, а особенно информационно манипулировать. И мы как церковь призываем не бояться", - сказал Епифаний.

Он подчеркнул, что украинцам удалось сохранить единство страны в 2014 году, когда в практически не было мощной армии, а сейчас в Украине уже есть мощная армия, которую оценивают международные специалисты одной из лучших и боеспособных армий в Европе.

"Конечно, мы возлагаем надежду прежде всего на Бога, но мы также будем до конца защищать нашу Богом данную украинскую землю. Потому что это наша земля. Мы не проявляем агрессии. Мы хотим быть хозяевами в своем доме. И потому не должно царить страха, особенно в это время. Это идет только нагнетание ситуации", - подчеркнул Епифаний.

Глава ПЦУ отметил, что последние события показали силу единства украинцев.

"И сейчас мы видим что? Когда мы едины, когда с нами солидарен весь свободный мир, то агрессор начинает отступать. И если все же он надумает что-то плохое в отношении Украины, то я думаю, что мы все же в конце концов победим и эту агрессию", - добавил Епифаний.

Напомним, ранее на фоне последних угроз со стороны РФ Епифаний заявлял, что Россия, угрожая новой агрессией, пытается распространить "вирус страха" среди украинцев. Но они способны справиться с российской агрессией.

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