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Епідсезон у розпалі. Що буде, якщо одночасно захворіти на Covid-19 і грип

Чим небезпечне одночасне зараження Covid-19 та грипом (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У листопаді захворюваність на ГРВІ, грип та Covid-19 зросла майже на 4%, втім поки епідеміологічний поріг не перевищила. Лише за тиждень з 4 по 10 листопада занедужали понад 115 тис. українців, більш як половина з них – діти.

РБК-Україна розпитало Центр громадського здоров'я про те, що буде, якщо людина одночасно захворіє на Covid-19 і грип.

Що буде, якщо одночасно захворіти на Covid-19 і грип

У ЦГЗ наголосили, що на коронавірус і грип можна захворіти одночасно – цей процес називається коінфекцією. Це може призвести до серйознішого перебігу хвороби.

"Обидва віруси впливають на дихальну систему і можуть викликати подібні симптоми, такі як висока температура, кашель, біль у м'язах, загальне виснаження та утруднене дихання. При одночасному зараженні симптоми можуть бути виражені сильніше, що збільшує навантаження на імунну систему й підвищує ризик ускладнень", – пояснюють у ЦГЗ.

У відомстві наголошують, що у разі виявлення в себе симптомів зараження Covid-19 дуже важливо зробити тест і самоізолюватися, щоб не заразити інших. Аналогічно треба діяти й при грипі.

Можливі наслідки одночасного інфікування:

  • симптоми можуть бути інтенсивнішими, ніж при зараженні тільки одним із вірусів. Збільшується ймовірність високої температури, лихоманки та кашлю, що може ускладнити встановлення правильного діагнозу
  • підвищується ризик розвитку ускладнень, таких як пневмонія, гострий респіраторний дистрес-синдром та серцево-судинні проблеми. Це особливо небезпечно для людей з хронічними захворюваннями серця, легень та ослабленим імунітетом
  • знижується здатність імунної системи до боротьби
  • триваліший період відновлення
  • лікування коінфекції може бути складним, оскільки деякі препарати, наприклад, противірусні засоби для лікування грипу, не впливають на коронавірус, і навпаки. Лікарі можуть призначати препарати обережно, щоб уникнути "конфліктів" між медикаментами

Обидва віруси впливають на дихальну систему і підвищують ризик ускладнень (фото ілюстративне: Freepik)

Які штами Covid-19 і грипу зараз циркулюють в Україні

Цього епідеміологічного сезону в Україні циркулюють два види грипу – тип А та тип В. Вони однаково небезпечні й можуть викликати важкі ускладнення.

Щоб запобігти епідемії в Україну завезли близько 300 тис. вакцин. Одна доза в аптеках коштує від 400 грн. Найкраще вакцинуватись на початку епідеміологічного сезону, адже імунітет формується до 3 тижнів. Проти грипу уже щепились близько 75 тис. українців.

Також зараз в Україні циркулюють до 10 підвидів штаму коронавірусу Omicron. Різновид Flirt, який активно поширювався у кінці літа на початку осені, зараз пішов на спад. 

У світі все більше людей заражаються новим видом коронавірусу ХЕС із "сімейства" Omicron. Його виявили майже у трьох десятках країн, у тому числі й у сусідній Польщі. 

"Поява на території України нових штамів SARS-CoV-2 не виключається через міграцію населення та особливості передачі вірусу", – зазначають у Центрі.

ХЕС характеризується вищою заразністю. Зараз ВООЗ перевіряє, чи захистять від нього вакцини. Разом із цим експерти прогнозують, що саме ХЕС стане панівним наступного року.

Наголосимо, що найкращим захистом від Covid-19 є вакцинація. Особливо її потрібно проводити людям із зони ризику – вагітним, дітям до 5 років та людям за 60 років, а також особам, які мають хронічні захворювання.

Додамо, що щеплення проти Covid-19 є безплатним в Україні. Вакцинуватися можна через запис у свого сімейного лікаря або в пункті щеплень.

Читайте також про те, що в Україні відтепер можна вакцинуватись в аптеках. Таке нововведення запровадили, аби люди мали вищий доступ до щеплення і відповідно формувався колективний імунітет до інфекційних хвороб.

Під час підготовки матеріалу використали: ексклюзивний коментар ЦГЗ та дані МОЗ.

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