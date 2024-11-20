Епідсезон у розпалі. Що буде, якщо одночасно захворіти на Covid-19 і грип

У листопаді захворюваність на ГРВІ, грип та Covid-19 зросла майже на 4%, втім поки епідеміологічний поріг не перевищила. Лише за тиждень з 4 по 10 листопада занедужали понад 115 тис. українців, більш як половина з них – діти.
РБК-Україна розпитало Центр громадського здоров'я про те, що буде, якщо людина одночасно захворіє на Covid-19 і грип.
У ЦГЗ наголосили, що на коронавірус і грип можна захворіти одночасно – цей процес називається коінфекцією. Це може призвести до серйознішого перебігу хвороби.
"Обидва віруси впливають на дихальну систему і можуть викликати подібні симптоми, такі як висока температура, кашель, біль у м'язах, загальне виснаження та утруднене дихання. При одночасному зараженні симптоми можуть бути виражені сильніше, що збільшує навантаження на імунну систему й підвищує ризик ускладнень", – пояснюють у ЦГЗ.
У відомстві наголошують, що у разі виявлення в себе симптомів зараження Covid-19 дуже важливо зробити тест і самоізолюватися, щоб не заразити інших. Аналогічно треба діяти й при грипі.
Можливі наслідки одночасного інфікування:
Цього епідеміологічного сезону в Україні циркулюють два види грипу – тип А та тип В. Вони однаково небезпечні й можуть викликати важкі ускладнення.
Щоб запобігти епідемії в Україну завезли близько 300 тис. вакцин. Одна доза в аптеках коштує від 400 грн. Найкраще вакцинуватись на початку епідеміологічного сезону, адже імунітет формується до 3 тижнів. Проти грипу уже щепились близько 75 тис. українців.
Також зараз в Україні циркулюють до 10 підвидів штаму коронавірусу Omicron. Різновид Flirt, який активно поширювався у кінці літа на початку осені, зараз пішов на спад.
У світі все більше людей заражаються новим видом коронавірусу ХЕС із "сімейства" Omicron. Його виявили майже у трьох десятках країн, у тому числі й у сусідній Польщі.
"Поява на території України нових штамів SARS-CoV-2 не виключається через міграцію населення та особливості передачі вірусу", – зазначають у Центрі.
ХЕС характеризується вищою заразністю. Зараз ВООЗ перевіряє, чи захистять від нього вакцини. Разом із цим експерти прогнозують, що саме ХЕС стане панівним наступного року.
Наголосимо, що найкращим захистом від Covid-19 є вакцинація. Особливо її потрібно проводити людям із зони ризику – вагітним, дітям до 5 років та людям за 60 років, а також особам, які мають хронічні захворювання.
Додамо, що щеплення проти Covid-19 є безплатним в Україні. Вакцинуватися можна через запис у свого сімейного лікаря або в пункті щеплень.
Читайте також про те, що в Україні відтепер можна вакцинуватись в аптеках. Таке нововведення запровадили, аби люди мали вищий доступ до щеплення і відповідно формувався колективний імунітет до інфекційних хвороб.
Під час підготовки матеріалу використали: ексклюзивний коментар ЦГЗ та дані МОЗ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.