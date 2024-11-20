Епідсезон у розпалі. Що буде, якщо одночасно захворіти на Covid-19 і грип

У листопаді захворюваність на ГРВІ, грип та Covid-19 зросла майже на 4%, втім поки епідеміологічний поріг не перевищила. Лише за тиждень з 4 по 10 листопада занедужали понад 115 тис. українців, більш як половина з них – діти.

РБК-Україна розпитало Центр громадського здоров'я про те, що буде, якщо людина одночасно захворіє на Covid-19 і грип.

Що буде, якщо одночасно захворіти на Covid-19 і грип

У ЦГЗ наголосили, що на коронавірус і грип можна захворіти одночасно – цей процес називається коінфекцією. Це може призвести до серйознішого перебігу хвороби.

"Обидва віруси впливають на дихальну систему і можуть викликати подібні симптоми, такі як висока температура, кашель, біль у м'язах, загальне виснаження та утруднене дихання. При одночасному зараженні симптоми можуть бути виражені сильніше, що збільшує навантаження на імунну систему й підвищує ризик ускладнень", – пояснюють у ЦГЗ.

У відомстві наголошують, що у разі виявлення в себе симптомів зараження Covid-19 дуже важливо зробити тест і самоізолюватися, щоб не заразити інших. Аналогічно треба діяти й при грипі.

Можливі наслідки одночасного інфікування:

симптоми можуть бути інтенсивнішими, ніж при зараженні тільки одним із вірусів. Збільшується ймовірність високої температури, лихоманки та кашлю, що може ускладнити встановлення правильного діагнозу

підвищується ризик розвитку ускладнень, таких як пневмонія, гострий респіраторний дистрес-синдром та серцево-судинні проблеми. Це особливо небезпечно для людей з хронічними захворюваннями серця, легень та ослабленим імунітетом

знижується здатність імунної системи до боротьби

триваліший період відновлення

лікування коінфекції може бути складним, оскільки деякі препарати, наприклад, противірусні засоби для лікування грипу, не впливають на коронавірус, і навпаки. Лікарі можуть призначати препарати обережно, щоб уникнути "конфліктів" між медикаментами

Обидва віруси впливають на дихальну систему і підвищують ризик ускладнень (фото ілюстративне: Freepik)

Які штами Covid-19 і грипу зараз циркулюють в Україні

Цього епідеміологічного сезону в Україні циркулюють два види грипу – тип А та тип В. Вони однаково небезпечні й можуть викликати важкі ускладнення.

Щоб запобігти епідемії в Україну завезли близько 300 тис. вакцин. Одна доза в аптеках коштує від 400 грн. Найкраще вакцинуватись на початку епідеміологічного сезону, адже імунітет формується до 3 тижнів. Проти грипу уже щепились близько 75 тис. українців.

Також зараз в Україні циркулюють до 10 підвидів штаму коронавірусу Omicron. Різновид Flirt, який активно поширювався у кінці літа на початку осені, зараз пішов на спад.

У світі все більше людей заражаються новим видом коронавірусу ХЕС із "сімейства" Omicron. Його виявили майже у трьох десятках країн, у тому числі й у сусідній Польщі.

"Поява на території України нових штамів SARS-CoV-2 не виключається через міграцію населення та особливості передачі вірусу", – зазначають у Центрі.

ХЕС характеризується вищою заразністю. Зараз ВООЗ перевіряє, чи захистять від нього вакцини. Разом із цим експерти прогнозують, що саме ХЕС стане панівним наступного року.

Наголосимо, що найкращим захистом від Covid-19 є вакцинація. Особливо її потрібно проводити людям із зони ризику – вагітним, дітям до 5 років та людям за 60 років, а також особам, які мають хронічні захворювання.

Додамо, що щеплення проти Covid-19 є безплатним в Україні. Вакцинуватися можна через запис у свого сімейного лікаря або в пункті щеплень.