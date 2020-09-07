Эпидемию коронавируса считают угрозой 40% украинцев

В июле 2020 года 40% украинцев считали, что эпидемия коронавируса является угрозой. Среди них 14% уверены, что инфекция очень опасна.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В то же время 58% респондентов заявили, что эпидемия коронавируса не представляет угрозы для них лично.

Относительно действий властей по борьбе с эпидемией, больше всего украинцы недовольны Кабинетом министров, которых принимал основные решения. Большинство (51%) респондентов заявили, что не одобряют действия правительства (одобряют - 36%). Действия местной власти не одобряют 34% (одобряют - 56%). Действия президента власти не одобряют 40% (одобряют - 49%).

По данным опроса, большинство украинцев выполняют требования властей по ношению маски в общественных местах. Только 6% заявили, что маски не носят.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований МРИ с 30 по 31 июля 2020 года. Данные были собраны с помощью компьютерного метода телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрос проводился по случайной выборке, которая включала 2472 граждан Украины в возрасте от 16 лет и старше. Выборка репрезентативна по региону, возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2% при 95-процентном уровне доверия, а коэффициент досягаемости составил 12%.

Отметим, по данным опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова, в конце июля 2020 года 38,5% украинцев считали, что проблема коронавируса слишком преувеличена и что есть много других, более опасных заболеваний.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", половина украинцев против жесткого карантина при второй волне эпидемии.