Эпидемиолог Байдена заявил о четвертой волне COVID-19 в США

В Соединенных Штатах наблюдается уже четвертая волна пандемии коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал эпидемиолог, член консультативного комитета президента США Джо Байдена по коронавирусу Майкл Остерхольм.

Он объяснил это тем, что в последние несколько месяцев в стране появились несколько новых разновидностей коронавируса, представляющие серьезную угрозу.

"Я считаю, что в некотором смысле мы почти находимся в новой пандемии", - сказал ученый.

Однако он отметил, что хорошая новость заключается в том, что существующие вакцины эффективны против новых штаммов вируса, в том числе и против так называемого "британского штамма".