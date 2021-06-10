UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Energy Community рассмотрит жалобу на Кабмин из-за намерения ввести акциз на "зеленую" энергию, - АСЭУ

Автор: РБК-Украина

Ассоциация солнечной энергетики обратилась в секретариат Энергетического сообщества ЕС (Energy Community) из-за намерения Украины нарушить обязательства перед инвесторами в возобновляемые источники энергии и ввести дополнительный акцизный налог на "зеленую" энергию.

Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации Артем Семенишин 9 июня во время пресс-конференции.

"Это прямое нарушение норм закона №810, который гарантирует сохранение условий для инвесторов в возобновляемые источники энергии. Поэтому Ассоциация солнечной энергетики Украины направила письмо в Энергетическое сообщество о том, что введение этого акциза может угрожать выполнению обязательств по сектору ВИЭ и является нарушением обязательств перед инвесторами", - сказал он.

Также Семенишин отметил, что нарушение условий со стороны государства привело к искам от двух компаний до международных судов через ретроспективную изменение правил (снижение "зеленого" тарифа, повышение ответственности за небалансы).

Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников.

На следующий день, 3 июня крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.

В начале июня стало известно, что все основные украинские банки приостановили финансирование проектов ВИЭ из-за нарушения Кабмином своих обязательств.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кабинет Министров Украины