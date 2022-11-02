UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Енергосистема потребує коштів для відновлення зруйнованих ракетами об’єктів, - експерт

Фото: енергосистема потребує коштів для відновлення зруйнованих російськими ракетами об’єктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Українські енергетики мають бути забезпечені достатнім фінансовим ресурсом, щоб оперативно придбати нове обладнання і відновити пошкоджені окупантом об’єкти інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Всеукраїнської енергетичної асамблеї, екс-міністра енергетики Івана Плачкова.

"Енергетики ж не будуть зараз просити додаткові гроші з бюджету, чи якісь дотації, бо бюджет потрібен для військових. Потрібно, щоб ми всі об’єднались і зробили все що можемо, для того, щоб забезпечити фінансами для закупівлі необхідного обладнання, так і для електроенергії", - сказав він.

Плачков додав, що нещодавно Кабінет міністрів прийняв рішення щодо збереження тарифів для населення на поточному рівні, тому для забезпечення енергетиків грошима необхідно, щоб люди на 100% розраховувались за спожиту електроенергію.

Також НКРЕКП повинна прийняти комплекс невідкладних рішень і послабити існуючі обмеження на продаж електроенергії українськими виробниками.

Нагадаємо, раніше Міжнародна торговельна палата закликала НКРЕКП до рішучих кроків для стабілізації ситуації, зокрема послаблення цінових обмежень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News