Енергосистема потребує коштів для відновлення зруйнованих ракетами об’єктів, - експерт

"Енергетики ж не будуть зараз просити додаткові гроші з бюджету, чи якісь дотації, бо бюджет потрібен для військових. Потрібно, щоб ми всі об’єднались і зробили все що можемо, для того, щоб забезпечити фінансами для закупівлі необхідного обладнання, так і для електроенергії", - сказав він.

Плачков додав, що нещодавно Кабінет міністрів прийняв рішення щодо збереження тарифів для населення на поточному рівні, тому для забезпечення енергетиків грошима необхідно, щоб люди на 100% розраховувались за спожиту електроенергію.

Також НКРЕКП повинна прийняти комплекс невідкладних рішень і послабити існуючі обмеження на продаж електроенергії українськими виробниками.

Нагадаємо, раніше Міжнародна торговельна палата закликала НКРЕКП до рішучих кроків для стабілізації ситуації, зокрема послаблення цінових обмежень.

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