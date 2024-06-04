UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На енергоринку зростають борги між його учасниками, - "Львівенергозбут"

Фото: на енергоринку зростають борги між його учасниками (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Ситуація із боргами перед постачальниками електроенергії в Україні за останні кілька місяців стала все серйознішою.

Про це заявив керівник "Львівенергозбут" Костянтин Ющак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Борги між учасниками ринку ростуть. Наприклад, гарантований покупець винен нам 680 мільйонів за цей рік і більше 2 мільярдів гривень за 2 роки загалом. Починаючи з березня ми не отримуємо банківських коштів, а лише взаємозаліки та "прогонки", які "Енергоатом" забирає собі назад. У березні все зупинилося", - сказав Ющак.

Він зазначив, що ще у вересні 2023 року Енергоатом обіцяв надати графік виплат боргу за 2023 рік. Натомість постачальники отримали відсутність графіку та наростання боргу.

"Велике прохання до комітету – вплинути на зміну ситуації. Щоб постачальники мали можливість розраховуватися як з операторами системи розподілу. А ті, в свою чергу, розраховувалися б з операторами системи постачання", - підкреслив Ющак.

 

Нагадаємо, у серпні 2023 року НАЕК "Енергоатом" зобов’язався покрити заборгованість за механізмом ПСО перед постачальниками універсальних послуг.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія