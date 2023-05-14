Енергобезпека України потребує зміни моделі енергоринку, - експерт

"Необхідна реформа ринку електричної енергії. Вона була недосконалою, м’яко кажучи, і в довоєнний період. Зараз вона просто не працює, фактично заводить в банкрутство всі підприємства, які працюють в енергетичній галузі", - сказав він.

Григорук наголосив, що підприємства, які завжди були потенційно прибутковими, зараз працюють на грані банкрутства, або в його стані.

Він додав, що реформа моделі ринку - одна із складових, яка стане одним з найважливіших елементів забезпечення енергетичної безпеки України у майбутньому.

Нагадаємо, раніше гендиректор "Центренерго" Володимир Єгоров заявляв, що для проходження наступної зими необхідно послабити цінові обмеження на ринку електроенергії.