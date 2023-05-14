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Енергобезпека України потребує зміни моделі енергоринку, - експерт

Фото: енергобезпека України потребує зміни моделі енергоринку (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Необхідно змінити поточну модель енергоринку, бо вона заводить енергопідприємства у банкрутство

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-президента Energy Club Івана Григорука.

"Необхідна реформа ринку електричної енергії. Вона була недосконалою, м’яко кажучи, і в довоєнний період. Зараз вона просто не працює, фактично заводить в банкрутство всі підприємства, які працюють в енергетичній галузі", - сказав він.

Григорук наголосив, що підприємства, які завжди були потенційно прибутковими, зараз працюють на грані банкрутства, або в його стані.

Він додав, що реформа моделі ринку - одна із складових, яка стане одним з найважливіших елементів забезпечення енергетичної безпеки України у майбутньому.

Нагадаємо, раніше гендиректор "Центренерго" Володимир Єгоров заявляв, що для проходження наступної зими необхідно послабити цінові обмеження на ринку електроенергії.

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