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"Енергоатом" виступив за скасування цінових обмежень на енергоринку

Четвер 19 жовтня 2023 17:09
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"Енергоатом" виступив за скасування цінових обмежень на енергоринку Фото: "Енергоатом" виступив за скасування цінових обмежень на енергоринку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Державна компанія "Енергоатом" закликала до повного скасування цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепи).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника директора з правових питань "Енергоатом-Трейдинг" Віктора Качуренка.

Він зауважив, що через покладений на "Енергоатом" обов’язок із фінансування тарифу на електроенергію для населення в рамках діючого ПСО компанія несе велике фінансове навантаження.

Качуренко додав, що зважаючи на поточну ситуацію з цінами на електроенергію та на перспективу проходження опалювального сезону, важливо сформувати відповідні умови на ринку, щоб "Енергоатом" міг повністю покрити свої витрати з фінансування тарифу для населення.

"Компанія очікує, що НКРЕКП зможе прийняти виважене рішення щодо перегляду граничних цін на ринку електроенергії. У листі ми окремо кажемо про скасування граничних цін", - наголосив він.

Представник "Енергоатом-Трейдинг" наголосив, що це спростить виконання фінансових зобов’язань компанії, зокрема щодо фінансування тарифу для населення.

Раніше державне підприємство "Оператор ринку" звернулося до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з проханням встановити прайс-кепи на такому ж рівні, як і в Євросоюзі.

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