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Энергетики вместе с ВСУ вернули свет еще для 46 тысяч семей, - ДТЭК

Фото: энергетики вместе с ВСУ вернули свет еще для 46 тысяч семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

За минувшие сутки, 30 июля, энергетики ДТЭК вернули свет в более 46 тысяч домов в Донецкой и Днепропетровской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Поэтому аварийно-ремонтные бригады вернули свет в 35 населенных пунктов Донецкой области. Снова получают электроснабжение 44 тысячи домохозяйств в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

"Львиная доля восстановлений - в Бахмутском районе. С разрешения военных энергетикам удалось запитать 20,1 тысяч домохозяйств Торецкой общины и 19,6 тысяч домохозяйств Бахмутской громады, постоянно страдают от обстрелов. Специалисты энергокомпании также работали над обновлениями в Константиновской, Славянской, Селидовской, Авдеевской и Марьинскому общинах", - сообщили в ДТЭК.

Также энергетики возобновили работу электросетей в Никопольском районе Днепропетровской области. Снова со светом 1,6 тысячи семей в 2 населенных пунктах, где электросети были повреждены вражеским обстрелом накануне.

Без электроснабжения оставляют 339 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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Электроэнергия