Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 6 тысяч семей в трех областях, - ДТЭК

"Специалистам энергокомпании за вчера больше всего обновлений удалось выполнить в Селидовской общине - снова со светом 3,2 тысячи домохозяйств. Несмотря на сложную ситуацию энергетики также работали в Марьинской, славянской, Константиновской, Бахмутской, Торецкой и Великоновоселковской общинах", - сообщили в компании.

Кроме того, свет вернули для почти 400 семей Криворожского района Днепропетровской области и 19 семьям в Одесской области, пострадавшим от обстрела накануне.

Пока без электропитания-364 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский.

"Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты. Специалисты непрерывно работают уже 156 сутки и восстанавливают оборудование и линии снова и снова, как только это становится возможным", - отмечают в энергокомпании.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.