UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Энергетики вернули свет еще для 8 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет еще для 8 тысяч семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

За сутки 25 июля энергетики компании ДТЭК вместе с военными ВСУ восстановили электроснабжение 16 населенных пунктов и вернули свет для 8 тысяч семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"В Донецком регионе, специалисты смогли вернуть электропитание в 16 населенных пунктов, обесточенных в результате обстрелов, ракетных и авиаударов. Снова со светом почти 8 тысяч семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах", - сообщили в компании.

Без электроснабжения остаются 320 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

25 июля из-за очередного обстрела без света остались 5 населенных пунктов в Днепровском, Криворожском и Никопольском районах Днепропетровской области. Энергетики меньше, чем за сутки возобновили работу электросетей и вернули свет в 1031 дом жителей Днепропетровской области.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьЭлектроэнергия