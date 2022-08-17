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Энергетики вернули свет еще для 7 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет еще для 7 тысяч семей в Донецкой области (Виталий Ноач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

За минувшие сутки энергетики компании ДТЭК вместе с Вооруженными силами Украины восстановили электроснабжение для более 7 тысяч семей в 12 прифронтовых населенных пунктах Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Уже второй день подряд энергетикам удается получить доступ на проведение работ и выполнить ремонты ряда разрушенных обстрелами сетей в Бахмутской громаде. Здесь свет вернулся в дома более 2 тысяч семей. Сейчас это одно из самых тяжелых направлений, страдающее от постоянных и массированных обстрелов. Еще одно сложное направление - Славянское. Однако энергетики смогли вчера отремонтировать ряд повреждений и вернуть свет для более 2 тысяч домохозяйств славянской общины. Кроме того, вчера проведены ремонты в Краматорской, Марьинскому и Торецкой общинах", - отметили в компании.

Ночью обстрелам в очередной раз подвергся Никопольский район Днепропетроской области. Было повреждено электрооборудование и линии электропередачи.

"Аварийные бригады ДТЭК Днепровские электросети оперативно провели работу по их восстановлению только что получили разрешение на выполнение ремонтов от военных. За сутки энергетикам удалось восстановить электроснабжение в 4 населенных пунктах Днепропетровской области, вернув свет в 4 691 дом жителей, которые были обесточены из-за боевых действий", - сообщили в энергокомпании.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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Донецкая областьЭлектроэнергия