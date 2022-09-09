Энергетики вернули свет для еще 3 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

"В частности, более 2,4 тысячи семей в Марьинской общине энергетикам удалось восстановить электроснабжение менее чем за сутки. Снова получают свет еще более 400 семей в Константиновской и более 200 - в Великоновоселковской общинах. Специалистам энергокомпании с разрешения военных также удалось выполнить ремонты в Торецкой общине", - сообщили в компании.

Ситуация в регионе остается очень сложной. По словам главы области Павла Кириленко, этой ночью обстреляны Покровский, Краматорский и Бахмутский районы. Наибольший урон понес Бахмут. Пока без электроснабжения - 87 населенных пунктов области.

"Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины. Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 198 сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным", - отметили в ДТЭК.

Для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч км электролиний и обследуют сети, питающих более 300 объектов критической инфраструктуры - котельные, школы, детские сады и медучреждения.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.