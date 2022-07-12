UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Энергетики вернули свет еще для 12 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет еще для 12 тысяч семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Аварийно-ремонтные бригады энергетиков за прошлые сутки вернули свет еще 13 тысячам домохозяйств в Торецкой, Бахмутской, Константиновской, Славянской и Авдеевской общинах Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Снова со светом 12 тысяч семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. Львиная доля обновлений - 8,4 тысячи домохозяйств - в Торецкой общине, что вместе с другими прифронтовыми общинами ежедневно страдает от тяжелых обстрелов. 1,7 тысячи семей зажиты в Бахмутской общине, которая также постоянно обстреливается. Еще более тысячи семей снова со светом в Константиновской общине. Также работы проводили в Славянской и Авдеевской общинах", - сообщили в компании.

Несмотря на сложную ситуацию с боевыми действиями в Донецкой области активные боевые действия специалистам ДТЭК Донецкие электросети удалось полностью или частично вернуть электропитание в 23 населенных пункта.

Сейчас без света 325 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления связаны с боевыми действиями - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКЭлектроэнергия