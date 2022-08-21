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Энергетики вернули свет для 7 тысяч семей в зоне боевых действий, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет для 7 тысяч семей в зоне боевых действий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За прошедшие сутки энергетики ДТЭК вместе с ВСУ восстановили электроснабжение для 7 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях, которые постоянно страдают от вражеских ракет и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Несмотря на постоянную опасность специалисты ДТЭК Донецкие электросети в течение 20 августа вернули свет в 5 населенных пунктов. Снова с электричеством 6755 семей Криворожской, Торецкой, Бахмутской и Славянской общин Донбасса", - отметили в компании.

Под обстрелами российских оккупантов находится южная - западная часть Днепропетровской области. Значительные разрушения испытывают Никопольский и Криворожский районы.

В течение 20 августа силами ДТЭК Днепровские электросети электроснабжение вернули 740 семьям 2 населенных пунктов региона, пострадавших от обстрелов врага.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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