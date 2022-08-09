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Энергетики вернули свет для 5 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет для 5 тысяч семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

За минувшие сутки энергетики компании ДТЭК вместе с военными ВСУ вернули свет для более 5 тысячам семей в 18 населенных пунктах, пострадавших от обстрелов в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Донецкая область остается одним из регионов с интенсивными боевыми действиями. Отмечается, что самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский. Энергетики в очередной раз восстановили электропитание в более 5 тысяч домов жителей 18 населенных пунктов, находящихся под ежедневными обстрелами", - сообщили в компании.

В Днепропетровской области энергетики компании вернули свет для 7 тысяч семей в 7 населенных пунктах.

Всего за минувшие сутки энергетики ДТЭК вернули свет для 12 тысяч семей в 25 населенных пунктах.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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Донецкая областьЭлектроэнергия