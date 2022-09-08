Энергетики вернули свет для 4,2 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

В течение суток энергетики полностью вернули электроснабжение в 9 населенных пунктов. 4 222 семьи в Покровском, Бахмутском, Волновахском и Краматорском районах снова со светом.

"Наибольшее количество семей в результате вчерашних ремонтов удалось подключить в Славянской и Марьинскому общинах. 2,4 тысячи семей и более 1 тысячи семей соответственно. Еще 702 семьи в Волновахской общине также снова со светом. Кроме того энергетикам удалось отремонтировать некоторые повреждения сетей в Торецкой и Великоновоселковской общине", - сообщают в ДТЭК.

Из-за постоянных обстрелов пока без света 88 населенных пунктов. Самые сложные направления - Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский, Славянский.

"Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных Сил Украины. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 197 сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным", - сообщают в энергокомпании.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков.

На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.